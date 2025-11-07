Harga Legend Hari Ini

Harga live Legend ($LEGEND) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $LEGEND ke USD saat ini adalah -- per $LEGEND.

Legend saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 135,118, dengan suplai yang beredar 901.50M $LEGEND. Selama 24 jam terakhir, $LEGEND diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $LEGEND bergerak +1.72% dalam satu jam terakhir dan -2.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Legend ($LEGEND)

Kapitalisasi Pasar $ 135.12K$ 135.12K $ 135.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 149.88K$ 149.88K $ 149.88K Suplai Peredaran 901.50M 901.50M 901.50M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Legend saat ini adalah $ 135.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $LEGEND adalah 901.50M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 149.88K.