Harga LENS Hari Ini

Harga live LENS (LENS) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.76% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LENS ke USD saat ini adalah -- per LENS.

LENS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,247, dengan suplai yang beredar 986.74M LENS. Selama 24 jam terakhir, LENS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00994532, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LENS bergerak +1.93% dalam satu jam terakhir dan -32.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar LENS (LENS)

Kapitalisasi Pasar $ 39.25K$ 39.25K $ 39.25K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.25K$ 39.25K $ 39.25K Suplai Peredaran 986.74M 986.74M 986.74M Total Suplai 986,735,596.191122 986,735,596.191122 986,735,596.191122

