Harga Leviathan Points Hari Ini

Harga live Leviathan Points (SQUID) hari ini adalah $ 0.00353407, dengan perubahan 2.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SQUID ke USD saat ini adalah $ 0.00353407 per SQUID.

Leviathan Points saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 88,352, dengan suplai yang beredar 25.00M SQUID. Selama 24 jam terakhir, SQUID diperdagangkan antara $ 0.00346106 (low) dan $ 0.00363985 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04318002, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SQUID bergerak +1.03% dalam satu jam terakhir dan -18.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Leviathan Points (SQUID)

Kapitalisasi Pasar $ 88.35K Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 88.35K Suplai Peredaran 25.00M Total Suplai 25,000,000.0

