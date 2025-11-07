Harga Lien Hari Ini

Harga live Lien (LIEN) hari ini adalah $ 0.430986, dengan perubahan 0.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LIEN ke USD saat ini adalah $ 0.430986 per LIEN.

Lien saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 152,946, dengan suplai yang beredar 354.87K LIEN. Selama 24 jam terakhir, LIEN diperdagangkan antara $ 0.427352 (low) dan $ 0.434413 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 956.78, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01022065.

Dalam kinerja jangka pendek, LIEN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lien (LIEN)

Kapitalisasi Pasar $ 152.95K$ 152.95K $ 152.95K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 430.99K$ 430.99K $ 430.99K Suplai Peredaran 354.87K 354.87K 354.87K Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Lien saat ini adalah $ 152.95K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LIEN adalah 354.87K, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 430.99K.