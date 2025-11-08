Harga Lil Pump Hari Ini

Harga live Lil Pump (LILPUMP) hari ini adalah $ 0.00004218, dengan perubahan 3.71% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LILPUMP ke USD saat ini adalah $ 0.00004218 per LILPUMP.

Lil Pump saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 41,756, dengan suplai yang beredar 989.91M LILPUMP. Selama 24 jam terakhir, LILPUMP diperdagangkan antara $ 0.00003978 (low) dan $ 0.00004193 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00225948, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003978.

Dalam kinerja jangka pendek, LILPUMP bergerak +1.82% dalam satu jam terakhir dan -17.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lil Pump (LILPUMP)

Kapitalisasi Pasar $ 41.76K$ 41.76K $ 41.76K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 41.76K$ 41.76K $ 41.76K Suplai Peredaran 989.91M 989.91M 989.91M Total Suplai 989,907,593.0 989,907,593.0 989,907,593.0

Kapitalisasi Pasar Lil Pump saat ini adalah $ 41.76K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LILPUMP adalah 989.91M, dan total suplainya sebesar 989907593.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.76K.