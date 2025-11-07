Harga LILLY Hari Ini

Harga live LILLY ($LILLY) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $LILLY ke USD saat ini adalah -- per $LILLY.

LILLY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 184,214, dengan suplai yang beredar 1.00B $LILLY. Selama 24 jam terakhir, $LILLY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00100833, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $LILLY bergerak -0.95% dalam satu jam terakhir dan -24.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar LILLY ($LILLY)

Kapitalisasi Pasar $ 184.21K$ 184.21K $ 184.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 184.21K$ 184.21K $ 184.21K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar LILLY saat ini adalah $ 184.21K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $LILLY adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 184.21K.