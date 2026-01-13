Harga Linde xStock (LINX)
Harga live Linde xStock (LINX) hari ini adalah $ 443.3, dengan perubahan 0.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LINX ke USD saat ini adalah $ 443.3 per LINX.
Linde xStock saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 286,887, dengan suplai yang beredar 647.16 LINX. Selama 24 jam terakhir, LINX diperdagangkan antara $ 443.3 (low) dan $ 444.09 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 444.09, sementara all-time low aset ini adalah $ 385.09.
Dalam kinerja jangka pendek, LINX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +1.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Linde xStock saat ini adalah $ 286.89K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LINX adalah 647.16, dan total suplainya sebesar 126219.5028158213. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 55.95M.
--
-0.17%
+1.96%
+1.96%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Linde xStock ke USD adalah $ -0.78592.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Linde xStock ke USD adalah $ +57.3854066500.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Linde xStock ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Linde xStock ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.78592
|-0.17%
|30 Days
|$ +57.3854066500
|+12.95%
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Linde xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Berapa nilai Linde xStock saat ini?
Linde xStock saat ini diperdagangkan seharga Rp7466532.4367205000, dengan pergerakan harga sebesar -0.17% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.
Apa arah pergerakan LINX hari ini, naik atau turun?
LINX telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem.
Seberapa populer Linde xStock hari ini?
Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual LINX.
Apa yang membuat Linde xStock berbeda dari aset kripto lainnya?
Sebagai bagian dari kategori Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, LINX menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.
Berapa jumlah LINX yang beredar di pasar?
Terdapat 647.156290482687 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.
Berapa harga tertinggi dan terendah Linde xStock sepanjang masa?
Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp7479838.46113965000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp6486097.39692465000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-11 10:54:00
|Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
|01-09 20:49:39
|Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
|01-09 07:21:01
|Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
|01-08 16:18:55
|Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
|01-08 08:48:15
|Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
|01-07 09:17:19
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
