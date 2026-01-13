Berapa nilai Linde xStock saat ini?

Linde xStock saat ini diperdagangkan seharga Rp7466532.4367205000, dengan pergerakan harga sebesar -0.17% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan LINX hari ini, naik atau turun?

LINX telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem.

Seberapa populer Linde xStock hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual LINX.

Apa yang membuat Linde xStock berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, LINX menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah LINX yang beredar di pasar?

Terdapat 647.156290482687 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Linde xStock sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp7479838.46113965000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp6486097.39692465000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.