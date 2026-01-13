Harga liquid Hari Ini

Harga live liquid (LIQUID) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 22.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LIQUID ke USD saat ini adalah $ 0 per LIQUID.

liquid saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 54,737, dengan suplai yang beredar 989.96M LIQUID. Selama 24 jam terakhir, LIQUID diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00221568, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LIQUID bergerak +2.14% dalam satu jam terakhir dan -39.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar liquid (LIQUID)

Kapitalisasi Pasar $ 54.74K$ 54.74K $ 54.74K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 54.74K$ 54.74K $ 54.74K Suplai Peredaran 989.96M 989.96M 989.96M Total Suplai 989,964,030.705463 989,964,030.705463 989,964,030.705463

Kapitalisasi Pasar liquid saat ini adalah $ 54.74K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LIQUID adalah 989.96M, dan total suplainya sebesar 989964030.705463. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 54.74K.