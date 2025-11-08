Harga Liquid AI Hari Ini

Harga live Liquid AI (LIQAI) hari ini adalah $ 0.00016614, dengan perubahan 0.58% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LIQAI ke USD saat ini adalah $ 0.00016614 per LIQAI.

Liquid AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,975.87, dengan suplai yang beredar 84.12M LIQAI. Selama 24 jam terakhir, LIQAI diperdagangkan antara $ 0.00016505 (low) dan $ 0.0001678 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04366742, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00015302.

Dalam kinerja jangka pendek, LIQAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Liquid AI (LIQAI)

Kapitalisasi Pasar $ 13.98K$ 13.98K $ 13.98K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.61K$ 16.61K $ 16.61K Suplai Peredaran 84.12M 84.12M 84.12M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Liquid AI saat ini adalah $ 13.98K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LIQAI adalah 84.12M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.61K.