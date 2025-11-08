Harga LiquidLayer Hari Ini

Harga live LiquidLayer (LILA) hari ini adalah $ 0.00451146, dengan perubahan 1.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LILA ke USD saat ini adalah $ 0.00451146 per LILA.

LiquidLayer saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,197, dengan suplai yang beredar 6.25M LILA. Selama 24 jam terakhir, LILA diperdagangkan antara $ 0.00451146 (low) dan $ 0.00462969 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.95, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00118103.

Dalam kinerja jangka pendek, LILA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar LiquidLayer (LILA)

Kapitalisasi Pasar $ 28.20K$ 28.20K $ 28.20K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 36.09K$ 36.09K $ 36.09K Suplai Peredaran 6.25M 6.25M 6.25M Total Suplai 8,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0

Kapitalisasi Pasar LiquidLayer saat ini adalah $ 28.20K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LILA adalah 6.25M, dan total suplainya sebesar 8000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 36.09K.