Harga LiquidScan Hari Ini

Harga live LiquidScan (LQSCAN) hari ini adalah $ 0.00013385, dengan perubahan 10.45% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LQSCAN ke USD saat ini adalah $ 0.00013385 per LQSCAN.

LiquidScan saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 124,006, dengan suplai yang beredar 926.45M LQSCAN. Selama 24 jam terakhir, LQSCAN diperdagangkan antara $ 0.00011472 (low) dan $ 0.00013586 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00092017, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00009995.

Dalam kinerja jangka pendek, LQSCAN bergerak -1.36% dalam satu jam terakhir dan -17.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar LiquidScan (LQSCAN)

Kapitalisasi Pasar $ 124.01K$ 124.01K $ 124.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 124.01K$ 124.01K $ 124.01K Suplai Peredaran 926.45M 926.45M 926.45M Total Suplai 926,445,174.722147 926,445,174.722147 926,445,174.722147

