Harga Liquidum Hari Ini

Harga live Liquidum (LIDUM) hari ini adalah $ 0.00002514, dengan perubahan 37.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LIDUM ke USD saat ini adalah $ 0.00002514 per LIDUM.

Liquidum saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,130, dengan suplai yang beredar 1.00B LIDUM. Selama 24 jam terakhir, LIDUM diperdagangkan antara $ 0.00002506 (low) dan $ 0.00004001 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00006322, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002506.

Dalam kinerja jangka pendek, LIDUM bergerak +0.08% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Liquidum (LIDUM)

Kapitalisasi Pasar $ 25.13K$ 25.13K $ 25.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.13K$ 25.13K $ 25.13K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Liquidum saat ini adalah $ 25.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LIDUM adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.13K.