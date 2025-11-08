Harga Live Ai Hari Ini

Harga live Live Ai (LAU) hari ini adalah $ 0.02405424, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LAU ke USD saat ini adalah $ 0.02405424 per LAU.

Live Ai saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,054, dengan suplai yang beredar 1.00M LAU. Selama 24 jam terakhir, LAU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.32, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02405424.

Dalam kinerja jangka pendek, LAU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -23.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Live Ai (LAU)

Kapitalisasi Pasar $ 24.05K$ 24.05K $ 24.05K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.05K$ 24.05K $ 24.05K Suplai Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Live Ai saat ini adalah $ 24.05K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LAU adalah 1.00M, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.05K.