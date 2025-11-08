Harga Living the Dream Hari Ini

Harga live Living the Dream (LTD) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LTD ke USD saat ini adalah -- per LTD.

Living the Dream saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 43,681, dengan suplai yang beredar 200.61B LTD. Selama 24 jam terakhir, LTD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0000581, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LTD bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -17.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Living the Dream (LTD)

Kapitalisasi Pasar $ 43.68K$ 43.68K $ 43.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 71.90K$ 71.90K $ 71.90K Suplai Peredaran 200.61B 200.61B 200.61B Total Suplai 330,194,333,333.0 330,194,333,333.0 330,194,333,333.0

Kapitalisasi Pasar Living the Dream saat ini adalah $ 43.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LTD adalah 200.61B, dan total suplainya sebesar 330194333333.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 71.90K.