Harga Lizard Hari Ini

Harga live Lizard (LIZARD) hari ini adalah --, dengan perubahan 10.76% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LIZARD ke USD saat ini adalah -- per LIZARD.

Lizard saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 131,847, dengan suplai yang beredar 999.89M LIZARD. Selama 24 jam terakhir, LIZARD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0135021, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LIZARD bergerak +2.27% dalam satu jam terakhir dan -16.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lizard (LIZARD)

Kapitalisasi Pasar $ 131.85K$ 131.85K $ 131.85K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 131.85K$ 131.85K $ 131.85K Suplai Peredaran 999.89M 999.89M 999.89M Total Suplai 999,894,154.213327 999,894,154.213327 999,894,154.213327

Kapitalisasi Pasar Lizard saat ini adalah $ 131.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LIZARD adalah 999.89M, dan total suplainya sebesar 999894154.213327. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 131.85K.