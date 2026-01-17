Berapa harga Loaf Token (LOAF) hari ini?

Harga live adalah Rp129.45814852480861000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar 0.09%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token LOAF yang beredar?

Suplai beredar LOAF adalah 500000000.0, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki Loaf Token?

Ada perkiraan -- pemegang unik LOAF di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar Loaf Token hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp64729057359.898854000, menempatkan Loaf Token pada peringkat #2407 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif LOAF diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru Loaf Token?

Pergerakan harga terbaru sebesar 0.09% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Meme,Cronos Ecosystem,Cat-Themed, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.