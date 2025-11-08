Harga Lock In on Base Hari Ini

Harga live Lock In on Base ($LOCKIN) hari ini adalah $ 0.00003413, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $LOCKIN ke USD saat ini adalah $ 0.00003413 per $LOCKIN.

Lock In on Base saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,125, dengan suplai yang beredar 1.00B $LOCKIN. Selama 24 jam terakhir, $LOCKIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01965193, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001428.

Dalam kinerja jangka pendek, $LOCKIN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lock In on Base ($LOCKIN)

Kapitalisasi Pasar $ 34.13K$ 34.13K $ 34.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 34.13K$ 34.13K $ 34.13K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Lock In on Base saat ini adalah $ 34.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $LOCKIN adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 34.13K.