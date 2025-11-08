Harga LOK Hari Ini

Harga live LOK (LOK) hari ini adalah $ 0.00001818, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LOK ke USD saat ini adalah $ 0.00001818 per LOK.

LOK saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,181.31, dengan suplai yang beredar 1.00B LOK. Selama 24 jam terakhir, LOK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00068175, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001729.

Dalam kinerja jangka pendek, LOK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -21.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar LOK (LOK)

Kapitalisasi Pasar $ 18.18K$ 18.18K $ 18.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.18K$ 18.18K $ 18.18K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

