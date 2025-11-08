Harga Lokr Hari Ini

Harga live Lokr (LKR) hari ini adalah $ 0.0011025, dengan perubahan 165.85% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LKR ke USD saat ini adalah $ 0.0011025 per LKR.

Lokr saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 41,968, dengan suplai yang beredar 38.07M LKR. Selama 24 jam terakhir, LKR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0.0011025 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.79, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LKR bergerak +165.86% dalam satu jam terakhir dan -1.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lokr (LKR)

Kapitalisasi Pasar $ 41.97K$ 41.97K $ 41.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 110.25K$ 110.25K $ 110.25K Suplai Peredaran 38.07M 38.07M 38.07M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Lokr saat ini adalah $ 41.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LKR adalah 38.07M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 110.25K.