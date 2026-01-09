BursaDEX+
Harga live Longcat hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar NOBIKO adalah 9,982.44 USD. Lacak informasi harga aktual NOBIKO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Longcat hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar NOBIKO adalah 9,982.44 USD. Lacak informasi harga aktual NOBIKO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang NOBIKO

Info Harga NOBIKO

Penjelasan NOBIKO

Situs Web Resmi NOBIKO

Tokenomi NOBIKO

Prakiraan Harga NOBIKO

Logo Longcat

Harga Longcat (NOBIKO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 NOBIKO ke USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live Longcat (NOBIKO)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:11:14 (UTC+8)

Harga Longcat Hari Ini

Harga live Longcat (NOBIKO) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NOBIKO ke USD saat ini adalah $ 0 per NOBIKO.

Longcat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,982.44, dengan suplai yang beredar 406.43T NOBIKO. Selama 24 jam terakhir, NOBIKO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NOBIKO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +4.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Longcat (NOBIKO)

$ 9.98K
$ 9.98K$ 9.98K

--
----

$ 9.98K
$ 9.98K$ 9.98K

406.43T
406.43T 406.43T

406,433,100,000,000.0
406,433,100,000,000.0 406,433,100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Longcat saat ini adalah $ 9.98K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NOBIKO adalah 406.43T, dan total suplainya sebesar 406433100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.98K.

Riwayat Harga Longcat USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.60%

+4.60%

Riwayat Harga Longcat (NOBIKO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Longcat ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Longcat ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Longcat ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Longcat ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-9.15%
60 Hari$ 0-2.41%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Longcat

Prediksi Harga Longcat (NOBIKO) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NOBIKO pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Longcat (NOBIKO) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Longcat berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Longcat yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga NOBIKO pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Longcat.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Longcat (NOBIKO)

Situs Web Resmi

Tentang Longcat

Tentang Longcat
Terinspirasi oleh Longcat, salah satu meme paling ikonik dan disukai di internet, yang terkenal karena panjangnya yang tampak tak terbatas serta pengakuan globalnya, $LONG merangkul humor dan kreativitas yang menjadikan Longcat sebagai fenomena budaya. Dikenal sebagai salah satu meme kucing paling populer dan paling sering dicari sepanjang masa, Longcat bukan sekadar seekor kucing yang sangat panjang—melainkan simbol bagaimana sebuah ide sederhana dapat menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. $LONG mengubah meme legendaris ini menjadi proyek kripto yang dinamis, menyatukan komunitas meme dalam satu visi bersama yang terus berkembang.

Berapa harga pasar saat ini untuk NOBIKO?

Harga saat ini adalah Rp, mencerminkan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Pembaruan harga mencerminkan data pasar agregat secara langsung.

Berapa likuiditas yang dimiliki Longcat di berbagai bursa?

Dengan skor likuiditas --/100, NOBIKO menunjukkan kedalaman pasar yang stabil di berbagai venue perdagangan dengan volume tinggi.

Berapa volume harian untuk NOBIKO?

Selama 24 jam terakhir, para pedagang telah menukar senilai Rp-- dari NOBIKO. Volume perdagangan yang tinggi berkontribusi pada spread yang lebih ketat dan transaksi yang lebih lancar.

Berapa rentang harga hari ini untuk Longcat?

Harga telah bergerak antara Rp hingga Rp, mencerminkan rentang volatilitas hari ini.

Apa yang menentukan aksesibilitas dan popularitas NOBIKO di pasar global?

Faktor-faktor tersebut meliputi daftar di bursa, ketersediaan pasangan perdagangan, kedalaman likuiditas, serta seberapa terintegrasi NOBIKO dalam ekosistem --.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Longcat

Perkembangan Industri Penting Longcat (NOBIKO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
01-07 07:35:32Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
01-06 21:10:15Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
01-06 14:41:58Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
01-06 14:28:48Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.