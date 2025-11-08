Harga Lonk Hari Ini

Harga live Lonk (LONK) hari ini adalah --, dengan perubahan 70.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LONK ke USD saat ini adalah -- per LONK.

Lonk saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 64,531, dengan suplai yang beredar 332.56B LONK. Selama 24 jam terakhir, LONK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00001467, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LONK bergerak +5.70% dalam satu jam terakhir dan +54.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lonk (LONK)

Kapitalisasi Pasar $ 64.53K$ 64.53K $ 64.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 73.06K$ 73.06K $ 73.06K Suplai Peredaran 332.56B 332.56B 332.56B Total Suplai 376,489,666,999.0 376,489,666,999.0 376,489,666,999.0

Kapitalisasi Pasar Lonk saat ini adalah $ 64.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LONK adalah 332.56B, dan total suplainya sebesar 376489666999.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 73.06K.