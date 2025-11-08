Harga Looks Good Hari Ini

Harga live Looks Good (SENDIT) hari ini adalah $ 0.00017819, dengan perubahan 10.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SENDIT ke USD saat ini adalah $ 0.00017819 per SENDIT.

Looks Good saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 96,720, dengan suplai yang beredar 549.97M SENDIT. Selama 24 jam terakhir, SENDIT diperdagangkan antara $ 0.00015889 (low) dan $ 0.00018165 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00683355, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0001192.

Dalam kinerja jangka pendek, SENDIT bergerak +3.77% dalam satu jam terakhir dan +18.62% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Looks Good (SENDIT)

Kapitalisasi Pasar $ 96.72K$ 96.72K $ 96.72K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 175.86K$ 175.86K $ 175.86K Suplai Peredaran 549.97M 549.97M 549.97M Total Suplai 999,965,106.076346 999,965,106.076346 999,965,106.076346

Kapitalisasi Pasar Looks Good saat ini adalah $ 96.72K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SENDIT adalah 549.97M, dan total suplainya sebesar 999965106.076346. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 175.86K.