Harga Lootcoin Hari Ini

Harga live Lootcoin (LOOT) hari ini adalah $ 0.00886911, dengan perubahan 14.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LOOT ke USD saat ini adalah $ 0.00886911 per LOOT.

Lootcoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,327.62, dengan suplai yang beredar 2.18M LOOT. Selama 24 jam terakhir, LOOT diperdagangkan antara $ 0.00807969 (low) dan $ 0.01065685 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.195905, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0075226.

Dalam kinerja jangka pendek, LOOT bergerak -2.63% dalam satu jam terakhir dan -10.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lootcoin (LOOT)

Kapitalisasi Pasar $ 19.33K$ 19.33K $ 19.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.33K$ 19.33K $ 19.33K Suplai Peredaran 2.18M 2.18M 2.18M Total Suplai 2,179,205.430787217 2,179,205.430787217 2,179,205.430787217

Kapitalisasi Pasar Lootcoin saat ini adalah $ 19.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LOOT adalah 2.18M, dan total suplainya sebesar 2179205.430787217. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.33K.