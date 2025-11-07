Harga Looter Hari Ini

Harga live Looter (LOOTER) hari ini adalah $ 0.00711351, dengan perubahan 2.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LOOTER ke USD saat ini adalah $ 0.00711351 per LOOTER.

Looter saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 137,889, dengan suplai yang beredar 19.38M LOOTER. Selama 24 jam terakhir, LOOTER diperdagangkan antara $ 0.00689614 (low) dan $ 0.00711351 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.056655, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00521656.

Dalam kinerja jangka pendek, LOOTER bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Looter (LOOTER)

Kapitalisasi Pasar $ 137.89K$ 137.89K $ 137.89K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 478.24K$ 478.24K $ 478.24K Suplai Peredaran 19.38M 19.38M 19.38M Total Suplai 67,230,278.5384174 67,230,278.5384174 67,230,278.5384174

Kapitalisasi Pasar Looter saat ini adalah $ 137.89K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LOOTER adalah 19.38M, dan total suplainya sebesar 67230278.5384174. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 478.24K.