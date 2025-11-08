Harga Lore Hari Ini

Harga live Lore (LORE) hari ini adalah $ 0.00002809, dengan perubahan 4.20% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LORE ke USD saat ini adalah $ 0.00002809 per LORE.

Lore saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,912, dengan suplai yang beredar 998.77M LORE. Selama 24 jam terakhir, LORE diperdagangkan antara $ 0.00002604 (low) dan $ 0.00002819 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00057397, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002557.

Dalam kinerja jangka pendek, LORE bergerak +0.09% dalam satu jam terakhir dan -22.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lore (LORE)

Kapitalisasi Pasar $ 27.91K$ 27.91K $ 27.91K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.91K$ 27.91K $ 27.91K Suplai Peredaran 998.77M 998.77M 998.77M Total Suplai 998,769,890.134051 998,769,890.134051 998,769,890.134051

Kapitalisasi Pasar Lore saat ini adalah $ 27.91K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LORE adalah 998.77M, dan total suplainya sebesar 998769890.134051. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.91K.