Harga Lukas Token Hari Ini

Harga live Lukas Token (LUKAS) hari ini adalah $ 0.0090727, dengan perubahan 3.49% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LUKAS ke USD saat ini adalah $ 0.0090727 per LUKAS.

Lukas Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 531,108, dengan suplai yang beredar 58.54M LUKAS. Selama 24 jam terakhir, LUKAS diperdagangkan antara $ 0.00899324 (low) dan $ 0.00981266 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01574801, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00826548.

Dalam kinerja jangka pendek, LUKAS bergerak +0.26% dalam satu jam terakhir dan -7.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lukas Token (LUKAS)

Kapitalisasi Pasar $ 531.11K$ 531.11K $ 531.11K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.07M$ 9.07M $ 9.07M Suplai Peredaran 58.54M 58.54M 58.54M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Lukas Token saat ini adalah $ 531.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LUKAS adalah 58.54M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.07M.