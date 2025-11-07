Harga Lunar Hari Ini

Harga live Lunar (LNR) hari ini adalah $ 0.00266695, dengan perubahan 1.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LNR ke USD saat ini adalah $ 0.00266695 per LNR.

Lunar saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 213,317, dengan suplai yang beredar 79.99M LNR. Selama 24 jam terakhir, LNR diperdagangkan antara $ 0.00264563 (low) dan $ 0.00276927 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.092252, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00146407.

Dalam kinerja jangka pendek, LNR bergerak +0.26% dalam satu jam terakhir dan -16.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lunar (LNR)

Kapitalisasi Pasar $ 213.32K$ 213.32K $ 213.32K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 266.70K$ 266.70K $ 266.70K Suplai Peredaran 79.99M 79.99M 79.99M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Lunar saat ini adalah $ 213.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LNR adalah 79.99M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 266.70K.