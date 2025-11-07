BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live LushAI hari ini adalah 0.00058115 USD. Lacak informasi harga aktual LUSH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LUSH dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live LushAI hari ini adalah 0.00058115 USD. Lacak informasi harga aktual LUSH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LUSH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LUSH

Info Harga LUSH

Penjelasan LUSH

Whitepaper LUSH

Situs Web Resmi LUSH

Tokenomi LUSH

Prakiraan Harga LUSH

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo LushAI

Harga LushAI (LUSH)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 LUSH ke USD:

$0.00057963
$0.00057963$0.00057963
-6.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live LushAI (LUSH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:34:37 (UTC+8)

Informasi Harga LushAI (LUSH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00056654
$ 0.00056654$ 0.00056654
Low 24 Jam
$ 0.00061997
$ 0.00061997$ 0.00061997
High 24 Jam

$ 0.00056654
$ 0.00056654$ 0.00056654

$ 0.00061997
$ 0.00061997$ 0.00061997

$ 0.00512327
$ 0.00512327$ 0.00512327

$ 0.0003098
$ 0.0003098$ 0.0003098

-0.85%

-5.57%

-10.59%

-10.59%

Harga aktual LushAI (LUSH) adalah $0.00058115. Selama 24 jam terakhir, LUSH diperdagangkan antara low $ 0.00056654 dan high $ 0.00061997, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLUSH adalah $ 0.00512327, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0003098.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LUSH telah berubah sebesar -0.85% selama 1 jam terakhir, -5.57% selama 24 jam, dan -10.59% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar LushAI (LUSH)

$ 3.52M
$ 3.52M$ 3.52M

--
----

$ 11.46M
$ 11.46M$ 11.46M

6.04B
6.04B 6.04B

19,660,584,819.01
19,660,584,819.01 19,660,584,819.01

Kapitalisasi Pasar LushAI saat ini adalah $ 3.52M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LUSH adalah 6.04B, dan total suplainya sebesar 19660584819.01. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.46M.

Riwayat Harga LushAI (LUSH) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga LushAI ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga LushAI ke USD adalah $ -0.0002410503.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga LushAI ke USD adalah $ -0.0002978531.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga LushAI ke USD adalah $ -0.00090422300899428.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-5.57%
30 Days$ -0.0002410503-41.47%
60 Hari$ -0.0002978531-51.25%
90 Hari$ -0.00090422300899428-60.87%

Apa yang dimaksud dengan LushAI (LUSH)

Lush is a Web3 protocol that utilizes generative AI to create and monetize hyper-realistic AI influencers, including social media models. Lush's vertically integrated ecosystem is comprised of multiple synergistic product offerings that work in tandem including:

Lush Exchange: Dubbed the Coinbase of AI influencers, it serves as a decentralized exchange and launchpad for the emerging trillion dollar asset class of AI influencers. Users can create, launch, and trade their favorite AI social media creators, OF models, and more.

Lush Chat: An AI-powered dating and companion platform, whereby users can chat with their favorite AI influencers and explore their exclusive content.

Lush LLM & API: Any influencer (human or AI) can tap into Lush's technology stack for AI-powered content creation and social media management.

Jenny Lush: The 1st hyper-realistic AI KOL, with crowdsourced Web3 intelligence. See if you can spot her roaming around crypto twitter and engaging in flirty banter.

Lush Clone: A service that enables human influencers to create AI clones of themselves within minutes.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya LushAI (LUSH)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga LushAI (USD)

Berapa nilai LushAI (LUSH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda LushAI (LUSH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk LushAI.

Cek prediksi harga LushAI sekarang!

LUSH ke Mata Uang Lokal

Tokenomi LushAI (LUSH)

Memahami tokenomi LushAI (LUSH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LUSH sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang LushAI (LUSH)

Berapa nilai LushAI (LUSH) hari ini?
Harga live LUSH dalam USD adalah 0.00058115 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LUSH ke USD saat ini?
Harga LUSH ke USD saat ini adalah $ 0.00058115. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar LushAI?
Kapitalisasi pasar LUSH adalah $ 3.52M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LUSH?
Suplai beredar LUSH adalah 6.04B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LUSH?
LUSH mencapai harga ATH sebesar 0.00512327 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LUSH?
LUSH mencapai harga ATL 0.0003098 USD.
Berapa volume perdagangan LUSH?
Volume perdagangan 24 jam live LUSH adalah -- USD.
Akankah harga LUSH naik lebih tinggi tahun ini?
LUSH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LUSH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:34:37 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting LushAI (LUSH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,988.25
$100,988.25$100,988.25

-0.99%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,301.00
$3,301.00$3,301.00

+0.03%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1156
$1.1156$1.1156

+30.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.81
$154.81$154.81

-0.71%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,988.25
$100,988.25$100,988.25

-0.99%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,301.00
$3,301.00$3,301.00

+0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.81
$154.81$154.81

-0.71%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2014
$2.2014$2.2014

-1.48%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$957.35
$957.35$957.35

+2.54%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000000
$0.00000000$0.00000000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.645
$4.645$4.645

+364.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007812
$0.007812$0.007812

+266.07%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002891
$0.00002891$0.00002891

+168.43%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.5426
$13.5426$13.5426

+121.64%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0957
$0.0957$0.0957

+91.40%