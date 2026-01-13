Berapa harga real-time LYNK hari ini?

Harga live LYNK berada pada Rp47.499225396, bergerak -3.74% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk LYNK?

LYNK telah diperdagangkan antara Rp47.151549123 dan Rp50.217713091, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan LYNK hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana LYNK saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa LYNK menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk LYNK?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp47494113998.1, LYNK berada di peringkat #2691, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami LYNK baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan LYNK dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp1166.8157424, sementara ATL-nya adalah Rp2.002891989, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar LYNK?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (999890622.5095208 token), kinerja kategori dalam Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.