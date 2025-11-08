Harga MAGA SHIBA Hari Ini

Harga live MAGA SHIBA (MAGASHIB) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MAGASHIB ke USD saat ini adalah -- per MAGASHIB.

MAGA SHIBA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 42,009, dengan suplai yang beredar 42,068.92T MAGASHIB. Selama 24 jam terakhir, MAGASHIB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MAGASHIB bergerak +2.20% dalam satu jam terakhir dan -11.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MAGA SHIBA (MAGASHIB)

Kapitalisasi Pasar $ 42.01K$ 42.01K $ 42.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 42.01K$ 42.01K $ 42.01K Suplai Peredaran 42,068.92T 42,068.92T 42,068.92T Total Suplai 4.206892072839816e+16 4.206892072839816e+16 4.206892072839816e+16

Kapitalisasi Pasar MAGA SHIBA saat ini adalah $ 42.01K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MAGASHIB adalah 42,068.92T, dan total suplainya sebesar 4.206892072839816e+16. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 42.01K.