Harga Magic Money Computers Hari Ini

Harga live Magic Money Computers (MMC) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.78% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MMC ke USD saat ini adalah -- per MMC.

Magic Money Computers saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,949.8, dengan suplai yang beredar 998.84M MMC. Selama 24 jam terakhir, MMC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00145573, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MMC bergerak -0.15% dalam satu jam terakhir dan -35.43% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Magic Money Computers (MMC)

Kapitalisasi Pasar $ 13.95K$ 13.95K $ 13.95K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.95K$ 13.95K $ 13.95K Suplai Peredaran 998.84M 998.84M 998.84M Total Suplai 998,844,996.0 998,844,996.0 998,844,996.0

Kapitalisasi Pasar Magic Money Computers saat ini adalah $ 13.95K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MMC adalah 998.84M, dan total suplainya sebesar 998844996.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.95K.