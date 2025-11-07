BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Magic Square hari ini adalah 0.00255235 USD. Lacak informasi harga aktual SQR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SQR dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Magic Square hari ini adalah 0.00255235 USD. Lacak informasi harga aktual SQR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SQR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SQR

Info Harga SQR

Penjelasan SQR

Whitepaper SQR

Situs Web Resmi SQR

Tokenomi SQR

Prakiraan Harga SQR

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Magic Square

Harga Magic Square (SQR)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SQR ke USD:

$0.0025503
$0.0025503$0.0025503
+1.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Magic Square (SQR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:46:30 (UTC+8)

Informasi Harga Magic Square (SQR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00249305
$ 0.00249305$ 0.00249305
Low 24 Jam
$ 0.00256472
$ 0.00256472$ 0.00256472
High 24 Jam

$ 0.00249305
$ 0.00249305$ 0.00249305

$ 0.00256472
$ 0.00256472$ 0.00256472

$ 0.775708
$ 0.775708$ 0.775708

$ 0.00240913
$ 0.00240913$ 0.00240913

+0.06%

+1.75%

-15.01%

-15.01%

Harga aktual Magic Square (SQR) adalah $0.00255235. Selama 24 jam terakhir, SQR diperdagangkan antara low $ 0.00249305 dan high $ 0.00256472, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSQR adalah $ 0.775708, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00240913.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SQR telah berubah sebesar +0.06% selama 1 jam terakhir, +1.75% selama 24 jam, dan -15.01% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Magic Square (SQR)

$ 775.31K
$ 775.31K$ 775.31K

--
----

$ 2.55M
$ 2.55M$ 2.55M

303.79M
303.79M 303.79M

999,675,236.9264408
999,675,236.9264408 999,675,236.9264408

Kapitalisasi Pasar Magic Square saat ini adalah $ 775.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SQR adalah 303.79M, dan total suplainya sebesar 999675236.9264408. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.55M.

Riwayat Harga Magic Square (SQR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Magic Square ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Magic Square ke USD adalah $ -0.0012020072.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Magic Square ke USD adalah $ -0.0013540535.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Magic Square ke USD adalah $ -0.002881999722948981.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.75%
30 Days$ -0.0012020072-47.09%
60 Hari$ -0.0013540535-53.05%
90 Hari$ -0.002881999722948981-53.03%

Apa yang dimaksud dengan Magic Square (SQR)

What is Magic Square (SQR)?

Magic Square is an immersive Discovery & Engagement Platform for the Web3 Crypto Ecosystem, empowering users to explore a wide array of community-vetted apps and games. Discover exciting rewards, engaging giveaways, and unlock incredible use-to-earn opportunities within our platform. The native utility token SQR is hosted on BNB Smart Chain. SQR powers all aspects of the Magic Square ecosystem and allows for the seamless integration of users, developers, and validators.

What Makes Magic Square Unique?

Magic Square is a vibrant community-driven app store for web3 applications, providing crypto users with a seamless and intuitive interface. Our primary objective is to foster widespread adoption of cryptocurrencies and decentralized apps by attracting new users to the ecosystem. With our user-friendly platform and diverse app selection, we simplify web3 interaction, empowering individuals to navigate the crypto world with ease. Checkout the Magic Store here. At Magic Square, we go beyond just offering an app store. We provide a range of exciting features designed to enhance the community experience. These include Magic Boost, an affiliate platform that rewards users for spreading the word; Hot Offers, which provide exclusive web3 deals; a Referral Program that encourages users to invite others to join; Karma Rewards, recognizing and incentivizing active community participation; Project Validation, allowing users to have a say in shaping the platform. Join us in shaping the future of decentralized technologies. Together, we can unlock the true potential of web3 and create a more inclusive and accessible digital landscape. Magic Square is backed by World-Class Investors and Partners: Binance Labs, Republic Capital, Kucoin Labs, Gate.io, Huobi Ventures, IQ Protocol, GSR, Dao Maker, AlphaGrep, Crypto.com, Forty two, Gravity Ventures

##Who Are the Founders of SQR Protocol? Magic Square is the visionary creation of Andrey Nayman, a renowned Ph.D. and former Managing Director at Radical Ventures. With over 15 years of expertise in FinTech and a profound understanding of blockchain development, Nayman has played a pivotal role in shaping the industry. Notably, he was an active participant in the Ethereum ICO, witnessing firsthand the transformative power of decentralized technologies. Under Nayman's guidance, Magic Square has evolved into a formidable project supported by a team of accomplished product developers and project managers. Together, they bring a wealth of experience and expertise to drive the success of this groundbreaking venture.

##Where can you buy Magic Square? This information will be disclosed with the launch of the Public Sale, which is set for 2023. To learn more about this project check https://linktr.ee/MagicSquare.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Magic Square (SQR)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Magic Square (USD)

Berapa nilai Magic Square (SQR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Magic Square (SQR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Magic Square.

Cek prediksi harga Magic Square sekarang!

SQR ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Magic Square (SQR)

Memahami tokenomi Magic Square (SQR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SQR sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Magic Square (SQR)

Berapa nilai Magic Square (SQR) hari ini?
Harga live SQR dalam USD adalah 0.00255235 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SQR ke USD saat ini?
Harga SQR ke USD saat ini adalah $ 0.00255235. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Magic Square?
Kapitalisasi pasar SQR adalah $ 775.31K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SQR?
Suplai beredar SQR adalah 303.79M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SQR?
SQR mencapai harga ATH sebesar 0.775708 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SQR?
SQR mencapai harga ATL 0.00240913 USD.
Berapa volume perdagangan SQR?
Volume perdagangan 24 jam live SQR adalah -- USD.
Akankah harga SQR naik lebih tinggi tahun ini?
SQR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SQR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:46:30 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Magic Square (SQR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,816.70
$100,816.70$100,816.70

-1.16%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,283.88
$3,283.88$3,283.88

-0.48%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1824
$1.1824$1.1824

+37.80%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.86
$154.86$154.86

-0.67%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,816.70
$100,816.70$100,816.70

-1.16%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,283.88
$3,283.88$3,283.88

-0.48%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.86
$154.86$154.86

-0.67%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1940
$2.1940$2.1940

-1.81%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$952.30
$952.30$952.30

+2.00%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00014200
$0.00014200$0.00014200

+2,740.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.419
$4.419$4.419

+341.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007352
$0.007352$0.007352

+244.51%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003359
$0.00003359$0.00003359

+211.88%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$16.0613
$16.0613$16.0613

+162.86%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1057
$0.1057$0.1057

+111.40%