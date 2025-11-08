Harga Magnus Opus by Virtuals Hari Ini

Harga live Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) hari ini adalah --, dengan perubahan 13.06% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MAGNUS ke USD saat ini adalah -- per MAGNUS.

Magnus Opus by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,018, dengan suplai yang beredar 550.00M MAGNUS. Selama 24 jam terakhir, MAGNUS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00362559, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MAGNUS bergerak +1.50% dalam satu jam terakhir dan -19.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)

Kapitalisasi Pasar $ 24.02K$ 24.02K $ 24.02K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 43.67K$ 43.67K $ 43.67K Suplai Peredaran 550.00M 550.00M 550.00M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

