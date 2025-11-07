BursaDEX+
Harga live Magpie hari ini adalah 0.01929529 USD. Lacak informasi harga aktual MGP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MGP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MGP

Info Harga MGP

Penjelasan MGP

Situs Web Resmi MGP

Tokenomi MGP

Prakiraan Harga MGP

Harga Magpie (MGP)

Harga Live 1 MGP ke USD:

$0.01929432
+0.50%1D
USD
Grafik Harga Live Magpie (MGP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:27:04 (UTC+8)

Informasi Harga Magpie (MGP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01857909
Low 24 Jam
$ 0.01940561
High 24 Jam

$ 0.01857909
$ 0.01940561
$ 0.21073
$ 0.00789301
-0.13%

+0.56%

-16.17%

-16.17%

Harga aktual Magpie (MGP) adalah $0.01929529. Selama 24 jam terakhir, MGP diperdagangkan antara low $ 0.01857909 dan high $ 0.01940561, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMGP adalah $ 0.21073, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00789301.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MGP telah berubah sebesar -0.13% selama 1 jam terakhir, +0.56% selama 24 jam, dan -16.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Magpie (MGP)

$ 9.66M
--
$ 19.30M
500.42M
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Magpie saat ini adalah $ 9.66M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MGP adalah 500.42M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.30M.

Riwayat Harga Magpie (MGP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Magpie ke USD adalah $ +0.0001072.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Magpie ke USD adalah $ -0.0046365636.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Magpie ke USD adalah $ -0.0071331754.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Magpie ke USD adalah $ -0.011809870710660967.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001072+0.56%
30 Days$ -0.0046365636-24.02%
60 Hari$ -0.0071331754-36.96%
90 Hari$ -0.011809870710660967-37.96%

Apa yang dimaksud dengan Magpie (MGP)

Magpie XYZ is a platform built on BNB Chain to boost yields for liquidity providers and governance token holders of veTokenomics protocols.

veTokenomics, introduced by Curve, is a tokenomics model in which users must lock the governance token to veToken (vote-escrowed token) for a fixed period of time to increase their voting power and claims on a protocol's governance token emissions. This helps the protocol to control the governance token inflation and distribute more governance tokens to long-term holders. However, veTokenomics still have room for improvement and many veTokenomics protocols face the following issues:

  • Limited user base - The requirement to buy & lock governance tokens prevents many risk-averse liquidity providers to participate.
  • Limited income for veToken holders - veToken holders can earn zero or limited passive income.
  • Expensive voting power - Voters must buy and lock governance tokens in order to gain voting rights.

Magpie XYZ offers a solution that helps the veTokenomics protocols to solve the above issues. Essentially the platform incentivizes governance token holders and liquidity providers to pool their assets together so that the platform can acquire governance tokens, convert into veTokens, boost yield for liquidity providers, and in return share part of protocol revenues derived from liquidity providers’ boosted profits back to governance token holders. Magpie XYZ helps veTokenomics protocols to:

  • Get a diverse user base - Risk-averse liquidity providers can get boosted yield without the need of holding veToken.
  • Increase income for veToken holders - veToken holders can share part of Magpie XYZ’s revenue.
  • Lower the voting bar - Magpie XYZ provides a cost-effective way to acquire voting rights on veTokenomics protocols by leveraging sufficient veToken balance Magpie XYZ accumulated.

Magpie XYZ starts from the integration with Wombat Exchange, and will expand to more veTokenomics protocols like PancakeSwap. In the long term,

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Magpie (MGP)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Magpie (USD)

Berapa nilai Magpie (MGP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Magpie (MGP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Magpie.

Cek prediksi harga Magpie sekarang!

MGP ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Magpie (MGP)

Memahami tokenomi Magpie (MGP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MGP sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Magpie (MGP)

Berapa nilai Magpie (MGP) hari ini?
Harga live MGP dalam USD adalah 0.01929529 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MGP ke USD saat ini?
Harga MGP ke USD saat ini adalah $ 0.01929529. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Magpie?
Kapitalisasi pasar MGP adalah $ 9.66M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MGP?
Suplai beredar MGP adalah 500.42M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MGP?
MGP mencapai harga ATH sebesar 0.21073 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MGP?
MGP mencapai harga ATL 0.00789301 USD.
Berapa volume perdagangan MGP?
Volume perdagangan 24 jam live MGP adalah -- USD.
Akankah harga MGP naik lebih tinggi tahun ini?
MGP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MGP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Magpie (MGP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

