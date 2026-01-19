Berapa harga saat ini dari MamaBull?

MamaBull diperdagangkan pada Rp5.40776904836200000, mengalami pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari MamaBull adalah Rp67.639366581900000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp4.57892483617400000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan MAMA hari ini?

Market capitalization berada pada Rp5407515527.497750000, menempatkan aset ini di peringkat #5290 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar MamaBull?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan MAMA.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 999942397.660797 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa MamaBull termasuk?

MamaBull merupakan bagian dari klasifikasi Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai MAMA?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan MAMA memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.