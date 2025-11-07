BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live MANIFEST hari ini adalah 0.00371568 USD. Lacak informasi harga aktual MANIFEST ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MANIFEST dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live MANIFEST hari ini adalah 0.00371568 USD. Lacak informasi harga aktual MANIFEST ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MANIFEST dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MANIFEST

Info Harga MANIFEST

Penjelasan MANIFEST

Situs Web Resmi MANIFEST

Tokenomi MANIFEST

Prakiraan Harga MANIFEST

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo MANIFEST

Harga MANIFEST (MANIFEST)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 MANIFEST ke USD:

$0.00370893
$0.00370893$0.00370893
-6.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live MANIFEST (MANIFEST)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:35:27 (UTC+8)

Informasi Harga MANIFEST (MANIFEST) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00298126
$ 0.00298126$ 0.00298126
Low 24 Jam
$ 0.0039663
$ 0.0039663$ 0.0039663
High 24 Jam

$ 0.00298126
$ 0.00298126$ 0.00298126

$ 0.0039663
$ 0.0039663$ 0.0039663

$ 0.00657934
$ 0.00657934$ 0.00657934

$ 0
$ 0$ 0

+1.07%

-5.85%

-5.45%

-5.45%

Harga aktual MANIFEST (MANIFEST) adalah $0.00371568. Selama 24 jam terakhir, MANIFEST diperdagangkan antara low $ 0.00298126 dan high $ 0.0039663, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMANIFEST adalah $ 0.00657934, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MANIFEST telah berubah sebesar +1.07% selama 1 jam terakhir, -5.85% selama 24 jam, dan -5.45% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MANIFEST (MANIFEST)

$ 3.02M
$ 3.02M$ 3.02M

--
----

$ 3.02M
$ 3.02M$ 3.02M

813.58M
813.58M 813.58M

813,584,268.8727987
813,584,268.8727987 813,584,268.8727987

Kapitalisasi Pasar MANIFEST saat ini adalah $ 3.02M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MANIFEST adalah 813.58M, dan total suplainya sebesar 813584268.8727987. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.02M.

Riwayat Harga MANIFEST (MANIFEST) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga MANIFEST ke USD adalah $ -0.000231231339988957.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga MANIFEST ke USD adalah $ -0.0011950176.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga MANIFEST ke USD adalah $ +0.0039924743.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga MANIFEST ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000231231339988957-5.85%
30 Days$ -0.0011950176-32.16%
60 Hari$ +0.0039924743+107.45%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan MANIFEST (MANIFEST)

MANIFEST on Sui is the first true movement coin. A mission, ritual, and culture coin combined. Its soul mission is to reach a $69 per token | $69B market cap. More than a meme, MANIFEST proves belief turns into and action turns into freedom at scale. Every buy, every post, every holder is part of the ritual.

MANIFEST is powered by the Triple Engine:

  • Structure: A digital asset treasury company (MISSION 69B CAPITAL) fueling weekly buybacks using yield generated on Sui.
  • Belief: Ritual (the 3/6/9 framework turning conviction into daily action),
  • Culture: Brand (merch + culture fueling adoption and buybacks)

MANIFEST aligns structure, culture, and conviction into one loop. $69B is just the rally point. The mission is infinite.

Believe. Act. Freedom. That’s MANIFEST.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya MANIFEST (MANIFEST)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga MANIFEST (USD)

Berapa nilai MANIFEST (MANIFEST) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MANIFEST (MANIFEST) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MANIFEST.

Cek prediksi harga MANIFEST sekarang!

MANIFEST ke Mata Uang Lokal

Tokenomi MANIFEST (MANIFEST)

Memahami tokenomi MANIFEST (MANIFEST) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MANIFEST sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang MANIFEST (MANIFEST)

Berapa nilai MANIFEST (MANIFEST) hari ini?
Harga live MANIFEST dalam USD adalah 0.00371568 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MANIFEST ke USD saat ini?
Harga MANIFEST ke USD saat ini adalah $ 0.00371568. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MANIFEST?
Kapitalisasi pasar MANIFEST adalah $ 3.02M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MANIFEST?
Suplai beredar MANIFEST adalah 813.58M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MANIFEST?
MANIFEST mencapai harga ATH sebesar 0.00657934 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MANIFEST?
MANIFEST mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan MANIFEST?
Volume perdagangan 24 jam live MANIFEST adalah -- USD.
Akankah harga MANIFEST naik lebih tinggi tahun ini?
MANIFEST mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MANIFEST untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:35:27 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting MANIFEST (MANIFEST)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,963.62
$100,963.62$100,963.62

-1.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,296.05
$3,296.05$3,296.05

-0.11%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1101
$1.1101$1.1101

+29.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.68
$154.68$154.68

-0.79%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,963.62
$100,963.62$100,963.62

-1.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,296.05
$3,296.05$3,296.05

-0.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.68
$154.68$154.68

-0.79%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1988
$2.1988$2.1988

-1.59%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$956.05
$956.05$956.05

+2.40%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000000
$0.00000000$0.00000000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.617
$4.617$4.617

+361.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007807
$0.007807$0.007807

+265.83%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002915
$0.00002915$0.00002915

+170.65%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.5329
$13.5329$13.5329

+121.48%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0948
$0.0948$0.0948

+89.60%