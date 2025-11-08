Harga Manyufest Hari Ini

Harga live Manyufest (MFEST) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MFEST ke USD saat ini adalah -- per MFEST.

Manyufest saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 57,905, dengan suplai yang beredar 946.60M MFEST. Selama 24 jam terakhir, MFEST diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MFEST bergerak +0.65% dalam satu jam terakhir dan -9.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Manyufest (MFEST)

Kapitalisasi Pasar $ 57.91K$ 57.91K $ 57.91K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 57.91K$ 57.91K $ 57.91K Suplai Peredaran 946.60M 946.60M 946.60M Total Suplai 946,600,027.8372281 946,600,027.8372281 946,600,027.8372281

Kapitalisasi Pasar Manyufest saat ini adalah $ 57.91K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MFEST adalah 946.60M, dan total suplainya sebesar 946600027.8372281. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 57.91K.