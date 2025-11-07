Harga markkacy Hari Ini

Harga live markkacy (KACY) hari ini adalah --, dengan perubahan 9.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KACY ke USD saat ini adalah -- per KACY.

markkacy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 91,016, dengan suplai yang beredar 999.70M KACY. Selama 24 jam terakhir, KACY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.057367, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KACY bergerak +1.27% dalam satu jam terakhir dan -23.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar markkacy (KACY)

Kapitalisasi Pasar $ 91.02K$ 91.02K $ 91.02K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 91.02K$ 91.02K $ 91.02K Suplai Peredaran 999.70M 999.70M 999.70M Total Suplai 999,703,199.300948 999,703,199.300948 999,703,199.300948

Kapitalisasi Pasar markkacy saat ini adalah $ 91.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KACY adalah 999.70M, dan total suplainya sebesar 999703199.300948. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 91.02K.