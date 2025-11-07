Harga Marscoin Hari Ini

Harga live Marscoin (MARS) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.10% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MARS ke USD saat ini adalah -- per MARS.

Marscoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 131,630, dengan suplai yang beredar 1.00B MARS. Selama 24 jam terakhir, MARS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00668789, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MARS bergerak +0.34% dalam satu jam terakhir dan -20.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Marscoin (MARS)

Kapitalisasi Pasar $ 131.63K$ 131.63K $ 131.63K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 131.63K$ 131.63K $ 131.63K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Marscoin saat ini adalah $ 131.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MARS adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 131.63K.