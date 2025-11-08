Harga Marse Hari Ini

Harga live Marse (MARSE) hari ini adalah $ 0.0000074, dengan perubahan 2.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MARSE ke USD saat ini adalah $ 0.0000074 per MARSE.

Marse saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,377.44, dengan suplai yang beredar 996.96M MARSE. Selama 24 jam terakhir, MARSE diperdagangkan antara $ 0.00000694 (low) dan $ 0.0000074 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00017924, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000694.

Dalam kinerja jangka pendek, MARSE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Marse (MARSE)

Kapitalisasi Pasar $ 7.38K$ 7.38K $ 7.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.38K$ 7.38K $ 7.38K Suplai Peredaran 996.96M 996.96M 996.96M Total Suplai 996,963,787.60172 996,963,787.60172 996,963,787.60172

Kapitalisasi Pasar Marse saat ini adalah $ 7.38K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MARSE adalah 996.96M, dan total suplainya sebesar 996963787.60172. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.38K.