Harga MatrixETF Hari Ini

Harga live MatrixETF (MDF) hari ini adalah $ 0.00037685, dengan perubahan 0.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MDF ke USD saat ini adalah $ 0.00037685 per MDF.

MatrixETF saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,676.99, dengan suplai yang beredar 41.60M MDF. Selama 24 jam terakhir, MDF diperdagangkan antara $ 0.00037535 (low) dan $ 0.00037695 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.151882, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00034484.

Dalam kinerja jangka pendek, MDF bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -2.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MatrixETF (MDF)

Kapitalisasi Pasar $ 15.68K$ 15.68K $ 15.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 376.85K$ 376.85K $ 376.85K Suplai Peredaran 41.60M 41.60M 41.60M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar MatrixETF saat ini adalah $ 15.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MDF adalah 41.60M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 376.85K.