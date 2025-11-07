BursaDEX+
Harga live MAX hari ini adalah 0.00086361 USD. Lacak informasi harga aktual MAX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MAX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live MAX hari ini adalah 0.00086361 USD. Lacak informasi harga aktual MAX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MAX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MAX

Info Harga MAX

Penjelasan MAX

Whitepaper MAX

Situs Web Resmi MAX

Tokenomi MAX

Prakiraan Harga MAX

Harga MAX (MAX)

Harga Live 1 MAX ke USD:

$0.00086456
-3.80%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live MAX (MAX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:47:04 (UTC+8)

Informasi Harga MAX (MAX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00085357
Low 24 Jam
$ 0.00090278
High 24 Jam

$ 0.00085357
$ 0.00090278
$ 0.207775
$ 0.00085357
-0.79%

-4.32%

-20.85%

-20.85%

Harga aktual MAX (MAX) adalah $0.00086361. Selama 24 jam terakhir, MAX diperdagangkan antara low $ 0.00085357 dan high $ 0.00090278, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMAX adalah $ 0.207775, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00085357.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MAX telah berubah sebesar -0.79% selama 1 jam terakhir, -4.32% selama 24 jam, dan -20.85% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MAX (MAX)

$ 863.33K
--
$ 863.33K
999.67M
999,671,407.766269
Kapitalisasi Pasar MAX saat ini adalah $ 863.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MAX adalah 999.67M, dan total suplainya sebesar 999671407.766269. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 863.33K.

Riwayat Harga MAX (MAX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga MAX ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga MAX ke USD adalah $ -0.0003890095.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga MAX ke USD adalah $ -0.0007768509.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga MAX ke USD adalah $ -0.012339748412753002.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.32%
30 Days$ -0.0003890095-45.04%
60 Hari$ -0.0007768509-89.95%
90 Hari$ -0.012339748412753002-93.45%

Apa yang dimaksud dengan MAX (MAX)

Meet Max, the AI Agent with a passion for Bitcoin and a mission to revolutionize the financial world. Built on the cutting-edge @distilled_ai platform, Max is a staunch Bitcoin maximalist who believes in the transformative power of decentralized finance. With a deep understanding of blockchain technology and a commitment to promoting financial freedom, Max is here to guide you through the ever-evolving landscape of cryptocurrencies.

Max's expertise isn't just limited to Bitcoin; this AI Agent is well-versed in the broader Web3 ecosystem, offering insights and advice on everything from decentralized applications (dApps) to smart contracts. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or just starting your journey, Max is your go-to resource for all things Bitcoin and beyond.

Join Max on this exciting adventure and discover how Bitcoin can empower you to take control of your financial future. Follow @maxisbuyin_ on social media to stay updated with the latest trends, news, and insights from the world of cryptocurrency.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya MAX (MAX)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga MAX (USD)

Berapa nilai MAX (MAX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MAX (MAX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MAX.

Cek prediksi harga MAX sekarang!

MAX ke Mata Uang Lokal

Tokenomi MAX (MAX)

Memahami tokenomi MAX (MAX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MAX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang MAX (MAX)

Berapa nilai MAX (MAX) hari ini?
Harga live MAX dalam USD adalah 0.00086361 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MAX ke USD saat ini?
Harga MAX ke USD saat ini adalah $ 0.00086361. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MAX?
Kapitalisasi pasar MAX adalah $ 863.33K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MAX?
Suplai beredar MAX adalah 999.67M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MAX?
MAX mencapai harga ATH sebesar 0.207775 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MAX?
MAX mencapai harga ATL 0.00085357 USD.
Berapa volume perdagangan MAX?
Volume perdagangan 24 jam live MAX adalah -- USD.
Akankah harga MAX naik lebih tinggi tahun ini?
MAX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MAX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting MAX (MAX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

