Harga Maxi Hari Ini

Harga live Maxi (MAXI) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.83% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MAXI ke USD saat ini adalah -- per MAXI.

Maxi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,292, dengan suplai yang beredar 1.00T MAXI. Selama 24 jam terakhir, MAXI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MAXI bergerak +2.06% dalam satu jam terakhir dan -11.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Maxi (MAXI)

Kapitalisasi Pasar $ 30.29K$ 30.29K $ 30.29K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 30.29K$ 30.29K $ 30.29K Suplai Peredaran 1.00T 1.00T 1.00T Total Suplai 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Maxi saat ini adalah $ 30.29K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MAXI adalah 1.00T, dan total suplainya sebesar 1000000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 30.29K.