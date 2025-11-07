Harga Maxi Doge Hari Ini

Harga live Maxi Doge (MAXI) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.91% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MAXI ke USD saat ini adalah -- per MAXI.

Maxi Doge saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 171,913, dengan suplai yang beredar 420.69B MAXI. Selama 24 jam terakhir, MAXI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MAXI bergerak +0.93% dalam satu jam terakhir dan -10.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Maxi Doge (MAXI)

Kapitalisasi Pasar $ 171.91K$ 171.91K $ 171.91K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 171.91K$ 171.91K $ 171.91K Suplai Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Total Suplai 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Maxi Doge saat ini adalah $ 171.91K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MAXI adalah 420.69B, dan total suplainya sebesar 420690000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 171.91K.