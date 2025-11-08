Harga Maxwell Hari Ini

Harga live Maxwell (MAXWELL) hari ini adalah $ 0.00002051, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MAXWELL ke USD saat ini adalah $ 0.00002051 per MAXWELL.

Maxwell saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,520.84, dengan suplai yang beredar 951.55M MAXWELL. Selama 24 jam terakhir, MAXWELL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00098628, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001897.

Dalam kinerja jangka pendek, MAXWELL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.88% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Maxwell (MAXWELL)

Kapitalisasi Pasar $ 19.52K$ 19.52K $ 19.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.51K$ 20.51K $ 20.51K Suplai Peredaran 951.55M 951.55M 951.55M Total Suplai 999,604,515.839498 999,604,515.839498 999,604,515.839498

