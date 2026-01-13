Harga maxxing Hari Ini

Harga live maxxing (MAXXING) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 15.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MAXXING ke USD saat ini adalah $ 0 per MAXXING.

maxxing saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 134,683, dengan suplai yang beredar 999.64M MAXXING. Selama 24 jam terakhir, MAXXING diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MAXXING bergerak -0.37% dalam satu jam terakhir dan -54.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar maxxing (MAXXING)

Kapitalisasi Pasar $ 134.68K$ 134.68K $ 134.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 134.68K$ 134.68K $ 134.68K Suplai Peredaran 999.64M 999.64M 999.64M Total Suplai 999,644,948.381786 999,644,948.381786 999,644,948.381786

