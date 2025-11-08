Harga Maya Hari Ini

Harga live Maya (MAYA) hari ini adalah $ 0.00003145, dengan perubahan 2.64% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MAYA ke USD saat ini adalah $ 0.00003145 per MAYA.

Maya saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,518, dengan suplai yang beredar 997.33M MAYA. Selama 24 jam terakhir, MAYA diperdagangkan antara $ 0.00002964 (low) dan $ 0.00003142 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03580402, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002258.

Dalam kinerja jangka pendek, MAYA bergerak +2.09% dalam satu jam terakhir dan -23.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Maya (MAYA)

Kapitalisasi Pasar $ 31.52K$ 31.52K $ 31.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.52K$ 31.52K $ 31.52K Suplai Peredaran 997.33M 997.33M 997.33M Total Suplai 997,331,545.278699 997,331,545.278699 997,331,545.278699

