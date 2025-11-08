Harga Mean DAO Hari Ini

Harga live Mean DAO (MEAN) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MEAN ke USD saat ini adalah -- per MEAN.

Mean DAO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,383, dengan suplai yang beredar 195.82M MEAN. Selama 24 jam terakhir, MEAN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.69, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MEAN bergerak +0.04% dalam satu jam terakhir dan -2.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mean DAO (MEAN)

Kapitalisasi Pasar $ 23.38K$ 23.38K $ 23.38K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.08K$ 25.08K $ 25.08K Suplai Peredaran 195.82M 195.82M 195.82M Total Suplai 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Mean DAO saat ini adalah $ 23.38K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MEAN adalah 195.82M, dan total suplainya sebesar 210000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.08K.