Harga Mellow Man Hari Ini

Harga live Mellow Man (MELLOW) hari ini adalah $ 0.00247444, dengan perubahan 1.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MELLOW ke USD saat ini adalah $ 0.00247444 per MELLOW.

Mellow Man saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 171,776, dengan suplai yang beredar 69.42M MELLOW. Selama 24 jam terakhir, MELLOW diperdagangkan antara $ 0.00242323 (low) dan $ 0.0026387 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.227692, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00106174.

Dalam kinerja jangka pendek, MELLOW bergerak +0.87% dalam satu jam terakhir dan -10.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mellow Man (MELLOW)

Kapitalisasi Pasar $ 171.78K$ 171.78K $ 171.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 171.78K$ 171.78K $ 171.78K Suplai Peredaran 69.42M 69.42M 69.42M Total Suplai 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Kapitalisasi Pasar Mellow Man saat ini adalah $ 171.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MELLOW adalah 69.42M, dan total suplainya sebesar 69420000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 171.78K.