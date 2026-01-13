Berapa harga saat ini dari Meme AI Coin?

Meme AI Coin diperdagangkan pada Rp1.70590997013684000, yang mewakili pergerakan harga sebesar -0.43% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan MEMEAI dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar -0.43% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika MEMEAI unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa Meme AI Coin dibandingkan dengan token Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem?

Dalam segmen Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem, MEMEAI menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar Meme AI Coin hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp1241943560.464884000 menempatkan MEMEAI pada peringkat #7637, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp1.6996772586828000 hingga Rp1.73471520415416000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan MEMEAI?

Meme AI Coin telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi MEMEAI?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 728043731.152433, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.